Rechtzeitig zur Weihnachtszeit stellt Ubisoft zwei digitale PC-Spiele kostenlos als Teil der "Happy Playdays" zur Verfügung. Kostenlos angeboten werden World in Conflict und Assassin's Creed 4: Black Flag. Ein Ubisoft-Konto bzw. ein Uplay-Account sind erforderlich. Die Spiele können hier oder bei Uplay "angefordert" werden. World in Conflict (inklusive der Erweiterung Soviet Assault ) wird vom 4. bis zum 11. Dezember 2017 kostenlos für PC via Uplay (Online-Vertriebsplattform von Ubisoft) erhältlich sein. Assassin's Creed 4: Black Flag steht anschließend vom 11. bis zum 18. Dezember 2017 kostenlos zum Download bereit.