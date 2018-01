Anno 1404

Assassin's Creed 2

Assassin's Creed 3

Assassin's Creed 3 Liberation

Assassin's Creed Brotherhood

Assassin's Creed Rogue

Assassin's Creed Syndicate

Assassin's Creed Unity

Bloody Good Time

Call of Juarez 3

CSI 6

Die Siedler 7

Draw Race 3

Driver: San Francisco

Far Cry 2

Far Cry 3

Far Cry 3: Blood Dragon

Far Cry 4

Flashback Origins

Hawx 2

Heroes of Might and Magic V - Clash of Heroes

Heroes of Might and Magic VI

I Am Alive

Just Dance 2014

Just Dance 2015

Just Dance 2017

Just Dance 3

Just Dance 4

Know Your Friends

Marvel Avengers

Might & Magic X - Legacy

Might and Magic Heroes 7

NCIS The Video Game

Prince of Persia: Forgotten Sands

R.U.S.E.

Raving Rabbids 2

Rayman Legends

Rayman Origins

Rocksmith

Rocksmith 2014

Shape Playtime

Shaun White Skate

Smurfs 2

South Park

Splinter Cell 6

Splinter Cell: Conviction

Sports Connection

Trials Blood Dragon

Uno

Watchdogs 2

Zombie U

Ubisoft hat heute morgen wie per Twitter angekündigt zahlreiche Server offline genommen, um Wartungsarbeiten daran vorzunehmen, darunter die verschiedener Assassin's-Creed-Titel sowie jene von Watch Dogs 2 und Just Dance 2017 . Weitere große und aktuelle Spiele sind nicht betroffen. Lediglich Rainbow Six Siege wird am Abend auf allen Plattformen jeweils eine Viertelstunde offline sein.Die folgende Liste führt alle Titel auf, die bis voraussichtlich ein Uhr nachts nicht online spielbar sind. Eine weitere große Downtime für viele der auch heute betroffenen Titel hat der Publisher bereits für den 15. Januar angekündigt . Diese soll allerdings bereits um 14:00 beendet sein.