Ubisoft: Neue Studios in Mumbai (Indien) und Odessa (Ukraine) gegründet - 4Players.de

Ubisoft hat nicht nur die drohende feindliche Übernahme von Vivendi abgewehrt ( wir berichteten ), sondern auch bekanntgegeben, dass neue Studios in Mumbai (Indien) und Odessa (Ukraine) gegründet wurden. Zudem ist eine Kooperation mit Tencent vereinbart worden, um ausgewählte Ubisoft-Spiele nach China zu bringen.Die Ubisoft Mumbai und Ubisoft Odessa werden neue AAA-Spiele für einige der größten Ubisoft-Marken mitentwickeln und betreuen. Die kreative Belegschaft soll in den ersten beiden Jahren nach Eröffnung um mindestens 160 neue Personen anwachsen. Ubisoft ist bereits in Indien (Pune) und der Ukraine (Kiew) präsent. Die beiden neuen Studios werden dabei helfen, die Spielentwicklung von Ubisoft in beiden Gebieten zu stärken und zu konsolidieren."In diesem Jahr feiert Ubisoft sein zehnjähriges Bestehen in Indien und in der Ukraine. Unser Engagement für beide Länder wird jetzt durch diese Expansion in Mumbai und Odessa verstärkt", sagt Christine Burgess-Quémard, Executive Director der weltweiten Ubisoft-Studios. "Ich bin stolz zu sehen, wie unsere Produktionspräsenz wächst, und wir sind der festen Überzeugung, dass wir durch die interne Investition und Erweiterung unseres Wissens und unserer Fachkompetenz weiterhin in der Lage sein werden, qualitativ hochwertige Unterhaltung für die Zukunft zu liefern.""Ubisoft Mumbai wird direkt an Jean-Philippe Pieuchot, Managing Director von Ubisoft Pune, berichten. Das Team von Ubisoft Mumbai wird eng mit Ubisoft Pune zusammenarbeiten und an der Entwicklung von Ubisofts AAA-Konsolenspielen mitarbeiten. Mehrere Senior-Teammitglieder aus Pune werden dem neuen Studio in Mumbai beitreten, um das lokale Kernteam aufzubauen und neuen Rekruten zu helfen, schnell zu wachsen. Mumbai ist eine der größten Städte der Welt. Das Studio wird daher in der Lage sein, einen neuen nationalen und internationalen Talentpool zu erschließen. Das Studio sucht innerhalb von zwei Jahren bis zu 100 Talente und konzentriert sich dabei auf Programmierer und Künstler. Ubisoft Mumbai wird auch mit dem indischen Technologieinstitut Mumbai & Intuit Lab zusammenarbeiten. Beide Schulen sind dafür bekannt, die besten Talente Indiens hervorzubringen. Das neue Studio soll dieses Jahr im Juni eröffnet werden.""Das neue Studio in Odessa wird Ubisofts bestehendes ukrainisches Studio in Kiew verstärken und seine Präsenz auf dem osteuropäischen Territorium stärken. Ubisoft Odessa wird von Adrian Serbanescu, Studio Manager von Ubisoft Kiew, geleitet. Ubisoft Odessa profitiert von der Erfahrung des Eastern European Hub in der Zusammenarbeit bei AAA-Projekten und schließt sich den sieben Studios an, die an der Tom Clancy's Ghost Recon-Marke arbeiten. Als drittgrößte Stadt der Ukraine und mit einem attraktiven Standort in der Nähe des Schwarzen Meeres wird das Studio zusätzliche Talente aus der Ukraine und anderen osteuropäischen Ländern anziehen können. Ubisoft Odessa hat Anfang dieses Monats seinen Betrieb aufgenommen und will in den ersten zwei Jahren bis zu 60 Talente einstellen."