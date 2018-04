Ubisoft: Gerücht: Battle Royale von den Division-Machern - 4Players.de

Massive Entertainment, das zu Ubisoft gehört und zuletzt an dem Action-MMO The Division gearbeitet hat, werkelt angeblich an einem neuen Spiel, das auf das derzeit populäre Prinzip Battle Royale ausgelegt ist. Das behauptet Game Reactor und bezieht sich dabei auf eine anonyme Quelle innerhalb des Studios.Demnach soll Ubisoft Anfang des Jahres bei dem Team aus Schweden angeklopft haben, ob man sich die Entwicklung eines solchen Spiels prinzipiell vorstellen könne. Daraufhin soll man bei Massive geantwortet haben, dass man in dieser Hinsicht bereits in kurzer Zeit "etwas Lustiges" realisieren könne. Spätestens seit dem Erfolg von PlayerUnknown's Battlegrounds erfreut sich das Spielprinzip einer wachsenden Popularität und führte u.a. dazu, dass Epic Games auch Fortnite um einen entsprechenden Modus erweiterte.Es wäre nicht das einzige Projekt, an dem Massive Entertainment arbeitet: Zum einen versorgt man The Division weiterhin mit neuen Inhalten und zum anderen befasst man sich bereits mit einem Nachfolger. Außerdem steht eine Videospiel-Umsetzung zum kommenden Kinofilm Avatar 2 von James Cameron auf der To-do-Liste.