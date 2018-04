Ubisoft: Termin der Pressekonferenz auf der E3 2018 - 4Players.de

Ubisoft hat die diesjährige E3-Pressekonferenz angekündigt. Sie wird am 11. Juni 2018 um 13:00 Uhr Ortszeit, beziehungsweise um 22:00 Uhr Mitteleuropäischer Zeit, im Orpheum Theatre stattfinden. "Die Konferenz wird mit einem live übertragenen Vorprogramm starten. Nach der Pressekonferenz wird eine Aftershow stattfinden, welche sowohl die Spiele von Ubisoft als auch ihre Spieler feiern soll", heißt es weiter. Weitere Informationen zur Show sollen in den kommenden Wochen bekanntgegeben werden.Ubisoft wird auf der Pressekonferenz The Division 2 präsentieren. Schon seit einigen Tagen/Wochen wird über ein neues Spiel aus der Splinter-Cell-Reihe und über Watch Dogs 3 spekuliert.