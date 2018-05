Ubisoft: Geschäftsbericht: Eigene Prognose übertroffen; starkes Digitalgeschäft; Rekordwert an Spielern - 4Players.de

Ubisoft hat im abgeschlossenen Geschäftsjahr (2017-18; von April 2017 bis März 2018) 1,732 Mrd. Euro Umsatz erzielt. Die Prognose des Unternehmens (1,64 Mrd. Euro) wurde übertroffen und im Vergleich zum Vorjahr stieg der Umsatz um 19 Prozent (von 1,46 Mrd. Euro). Der Nettogewinn legte um 26 Prozent zu - von 174,3 Mio. Euro auf 220,6 Mio. Euro. Den vollständigen Geschäftsbericht findet ihr hier Folgende Erfolgsfaktoren werden aufgeführt: Far Cry 5 (Release: Ende März 2018) hat in der ersten Woche mehr als 310 Mio. Dollar umgesetzt. Es war die zweitstärkste Veröffentlichung von Ubisoft überhaupt - hinter The Division Assassin's Creed Origins hat im letzten Quartal (Januar bis März 2018) ein Rekordergebnis für die Assassin's-Creed-Reihe aufgestellt. Rainbow Six Siege verzeichnete mehr als 30 Millionen registrierte Spieler, eine Rekordbeteiligung der Spieler im letzten Quartal (Januar bis März 2018; u. a. Outbreak-Event) und eine Steigerung der eSports-Zuschauerzahlen beim Six Invitational um bis zu 300 Prozent. The Division hat mehr als 20 Millionen registrierte Spieler. Bei Ghost Recon Wildlands liegt der Wert bei über 10 Millionen. Aber auch Mario + Rabbids Kingdom Battle wird positiv von Yves Guillemot (CEO) hervorgehoben. Last but not least wurde von Januar bis März 2018 ein Rekordwert an Spielern von Ubisoft-Titeln erreicht: 88 Millionen auf allen Plattformen.Das Digitalgeschäft, das Downloads von Vollversionen, DLCs, Mikrotransaktionen und Co. umfasst, macht ungefähr 58 Prozent (Vorjahr: 50 Prozent) der Gesamtverkäufe aus und liegt bei ca. 1 Mrd. Euro. Besonders stark angestiegen ist der PRI-Anteil (Player Recurring Investment) der Verkäufe von digitalen Gegenständen, DLCs, Season-Pässe und Werbung umfasst - und zwar auf 482,5 Mio. Euro (+58,7 Prozent). Der "Back-Katalog" (Spiele, die nicht im besagten Geschäftsjahr verkauft wurden) steuerte 826,0 Euro zum Umsatz bei (47,7 Prozent der Gesamtverkäufe).Für das nächste Geschäftsjahr (2018-19; von April 2018 bis März 2019) wird ein Umsatz in Höhe von 2 Mrd. Euro erwartet. Drei neue AAA-Spiele sollen in diesem Zeitraum an den Start gehen: The Crew 2 The Division 2 und ein bisher nicht angekündigter Titel aus einer bekannten Reihe (Spekulation: Watch Dogs 3). Diese drei Titel sollen sich ca. 19 Millionen Mal verkaufen. Die Veröffentlichung von Skull & Bones wurde auf das Geschäftsjahr 2019-20 verschoben. Außerdem soll der Wandel zum Digitalgeschäft vorangetrieben werden. Die Back-Katalog-Umsätze sollen ebenfalls weiter wachsen.