Ubisoft: CEO: "Es wird noch eine weitere Konsolen-Generation geben und danach werden wir alle streamen." - 4Players.de

Microsoft hat kürzlich gegenüber Variety erklärt, dass es beim Spielen immer mehr darum gehen würde, dass die Spiele auf jedem Gerät, das die Nutzer besitzen, verfügbar sind - zu diesem Ansatz gehört zum Beispiel Xbox Play Anywhere . Auch Ubisoft-Mitbegründer und CEO Yves Guillemot hat sich bei Variety zur Gaming-Zukunft geäußert und gesagt, dass seiner Ansicht nach die Spielkonsolen nur noch eine Generation vor sich haben werden, bevor sie von Bildfläche verschwinden werden, da die Spiele in Zukunft direkt auf eine Vielzahl von plattformunabhängigen Geräten gestreamt werden.Guillemot: "Ich denke, wir werden noch eine weitere Generation sehen, aber es besteht eine hohe Chance, dass wir Schritt für Schritt immer weniger Hardware sehen werden. Ich denke, mit der Zeit wird das Streaming für viele Spieler zugänglicher werden und es wird nicht mehr notwendig sein, große Hardware zu Hause zu haben. (...) Es wird noch eine weitere Konsolen-Generation geben und danach werden wir alle streamen."Der Ubisoft-Frontmann ist der Ansicht, dass das Spiele-Streaming (zum Beispiel via PlayStation Now oder GeForce Now) eine der größten Innovationen der Spiele-Industrie sei und die Hersteller von AAA-Spielen so viele Spieler wie niemals zuvor erreichen könnten.Guillemot: "Es wird der AAA-Spielindustrie helfen, viel schneller zu wachsen. Wir müssen an der Zugänglichkeit dieser Spiele arbeiten, um sicherzustellen, dass sie auf jedem Gerät gespielt werden können, aber die Tatsache, dass wir in der Lage sein werden, diese Spiele auf Handys und Fernsehbildschirmen ohne Konsole zu streamen, wird einen großen Teil der Branche verändern (...) Es gibt einige Leute, die am Streaming arbeiten - wie Nvidia. Also denken wir, dass es ein Trend ist und dass er sich weiter entwickeln wird. Irgendwann wird sich die Technologie dramatisch verbessern, was uns ein reibungsloses Spiel-Erlebnis in den großen Städten der Welt ermöglichen wird."