Ubisoft: Yves Guillemot (CEO): "Es wird nicht in jedem Jahr ein neues Assassin's-Creed-Spiel geben" - 4Players.de

Anfang 2016 hatte sich Publisher Ubisoft von jährlichen Spiele-Veröffentlichungen aus der Assassin's-Creed-Reihe verabschiedet ( wir berichteten ) und deswegen überraschte die Ankündigung von Assassin's Creed Odyssey für den 5. Oktober 2018 - fast ein Jahr nach Assassin's Creed Origins (27. Oktober 2017). Geoff Keighley fragte daraufhin Yves Guillemot (Chef von Ubisoft), ob sie nun zu den jährlichen Veröffentlichungen zurückkehren oder eher auf den Ansatz "Game As A Service" setzen wollen (Video ab 6:40 Min.).Der Ubisoft-Chef stellte klar, dass es einzig und allein an den Entwicklerteams liegen würde. Sie würden vorgeben, ob ein Spiel aus der Reihe bereit sei oder nicht - und weil Ubisoft Quebec schon drei Jahre an dem Titel gearbeitet hätte, seien sie einfach bereit für den Verkaufsstart in diesem Jahr. Guillemot meinte, dass sie einen anderen Ansatz (Fokus auf Qualität nach Assassin's Creed: Unity ; keine jährlichen Releases auf Biegen und Brechen) "als damals" verfolgen würden und es nicht in jedem Jahr ein neues Assassin's-Creed-Spiel geben werde. Der Ubisoft-Frontmann verriet jedoch nicht, wie viele Studios gerade an der Marke werkeln würden.