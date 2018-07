Ubisoft: Das Ende des Endes, stetige Erweiterungen und die Zukunft der offenen Welten - 4Players.de

New Ubisoft survey suggests the type of content of the #AssassinsCreed Odyssey season pass, including a new playable character, episodic story missions and a story set in an entirely different era. Could there hope for a Bayek & Aya story in Odyssey DLC? https://t.co/7d6IPkTnkf pic.twitter.com/PUHXLAu6pe — The Codex (@TheCodexNetwork) 3. Juli 2018

Stellt euch ein großes Assassin's-Creed-Spiel vor, in dem man mit dem Animus in unterschiedliche Zeitepochen reisen kann. Oder ein neues Far Cry oder Watch_Dogs, in dem man nahtlos zwischen unterschiedlichen Schauplätzen und Erzählungen wechseln kann, so beschreibt Lionel Raynaud (Executive Vice President of Creative bei den kanadischen Ubisoft-Studios) die Zukunft der hauseigenen Open-World-Spiele. Laut Raynaud soll es darum gehen, eine große und dauerhafte Spielwelt zu schaffen, in der stetig neue Inhalte und Erfahrungen nachgeliefert werden - quasi ein Spiel, das dauerhaft mit Post-Launch-Inhalten (Season Pass, Erweiterungen und Co.) versorgt wird. Er spricht über das Ende von klassischen Fortsetzungen. Lionel Raynaud : "Ich denke, der springende Punkt in unserer Geschichte war die Veröffentlichung von Assassin's Creed, denn es war unsere erste Auseinandersetzung mit offenen Welten, und wir waren dabei, ein Action-Adventure-Spiel mit dieser Art von Technologie und einem neuen Navmesh-System zu definieren, das uns Parkour ermöglichte. Die flüssige Navigation durch eine offene Welt, der Beginn des sozialen Schleichens, all diese Dinge gehören zusammen. Sie haben das Genre definiert. (…) Aber wie kann Ubisoft in kreativer Hinsicht entscheiden, wie lange neue Inhalte für ein Live-Spiel nach dem Start erstellt werden sollen, anstatt zu einer Fortsetzung überzugehen? Wo wird diese Grenze gezogen?Diese Linie wird jedes Jahr unschärfer. Wir haben längere Zeiträume nach dem Verkaufsstart und jedes unserer Spiele hat eine längere Lebensdauer. Selbst die Titel, die früher solo-orientierte Spiele waren, wie Action-Adventures, haben jetzt einen sehr starken Post-Launch, und die Leute bleiben für eine lange Zeit in unseren Welten. Diese Linie wird immer unschärfer und unschärfer. Wir alle sehen eine Zukunft, in der ein Spiel im 'Post-Launch-Status' bleiben wird und stetig neue Erfahrungen in die Spiele kommen werden. Aber wir werden dafür neue Technologien brauchen, die die aktuellen Grenzen des Speichers sprengen. Wir könnten zum Beispiel in Assassin's Creed - in der gleichen Spielwelt - mehrere historische Perioden haben und den Animus benutzen, um von einer Periode zu einer anderen zu reisen. Oder man verbindet verschiedene Bereiche der Welt durch Reisesysteme miteinander, so dass ein Far-Cry-Spiel oder ein Watch-Dogs-Spiel in verschiedenen Ländern in der gleichen, nahtlosen Erfahrung stattfinden kann."Angesprochen auf den Wandel von einer langen Erzählung zu vielen kleineren, in sich geschlossenen Geschichten, die in größere und übergreifende Erzählbögen eingebettet sind, erklärt der Ubisoft-Frontmann: "Der Wille, keine endlichen/abgeschlossenen Erfahrungen mehr zu machen, war die treibende Feder. Die Idee war, dass man einen Konflikt hat, dann die Auflösung und dann ist man durch. Man tötet den Bösewicht - zum Beispiel. Wir bauen einen starken Nemesis auf und das Ziel des Spiels ist es, ihn zu töten oder das Land zu befreien, das haben wir ein paar Mal in unseren Spielen gemacht. Aber wenn man diesen Erfolg erzielt hat, muss man das Spiel verlassen, denn es gibt nichts anderes mehr zu tun. Das Ziel war es also, hiermit zu brechen und zu sagen, dass man mehrmals der Held einer Region oder Bevölkerung sein wird und nicht nur einmal. Und wenn man einen Diktator oder Unterdrücker losgeworden ist, wird etwas anderes in der Welt geschehen und man wird ein neues Ziel haben.Deshalb spreche ich davon, mehrere Fantasien zu haben; nicht nur der Held zu sein, der eine Region befreien wird, sondern vielleicht auch die Vorstellung einer ökonomische Auswirkung, der Beste im Geschäft in diesem befreiten Land zu sein oder sogar ein Mitspracherecht zu haben, nachdem man den Diktator losgeworden ist. Und ich denke, wir können verschiedene Erfahrungen mit verschiedenen Spielsystemen in der gleichen Spielwelt machen, wenn die Welt reich genug ist und die Systeme stark genug sind."Eine Umfrage, die kürzlich zum Thema Season-Pass- bzw. Post-Launch-Inhalte für Assassin's Creed Odyssey von Ubisoft durchgeführt wurde, deutet ebenfalls in die Richtung der anhaltenden Versorgung mit neuen Inhalten, zum Beispiel neue Missionen in einer neuer Region oder der bekannten Spielwelt oder wöchentliche Story-Missionen mit neuen oder "alten" Charakteren oder ein neuer spielbarer Charaktere mit eigenem Fortschrittssystem.