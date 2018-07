Ubisoft: Geschäftsbericht: Viel Umsatz mit "alten Spielen"; The Crew 2 behauptet sich auf Vorgängerniveau - 4Players.de

Box-Version

Legendary Fishing für PS4 und Switch

Digital

Far Cry 5: Dead Living Zombies für PC, PS4 und Xbox One

Far Cry 5: Lost on Mars für PC, PS4 und Xbox One

For Honor Season 7 Storm & Fury für PC, PS4 und Xbox One

Ghost Recon Wildlands - Special Operation 2 für PC, PS4 und Xbox One

Hungry Shark World für PS4, Switch und Xbox One

Is it love? Mystery Spell Nicolae für Android und iOS

South Park: Der Stab der Wahrheit für Switch

South Park: Die Rektakuläre Zerreißprobe - Bring den Crunch für PC, PS4, Switch und Xbox One

Rainbow Six Siege Season 3 für PC, PS4 und Xbox One

Ubisoft hat im ersten Quartal (April bis Juni 2018) des laufenden Geschäftsjahres ungefähr 381,5 Mio. Euro Umsatz generiert . Die unternehmensinterne Schätzung von 350 Mio. Euro ist übertroffen worden. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Umsatz um 88 Prozent. Fast 75 Prozent des Gesamtumsatzes entfallen auf den "Back Catalog" (zu dem Spiele gehören, die nicht im aktuellen Geschäftsjahr erschienen sind). Der Anteil der Digitalverkäufe liegt bei 76,7 Prozent. Die Unternehmensführung ist der Ansicht, dass die Ziele in diesem Geschäftsjahr erreicht werden können (Umsatz: 2 Mrd. Euro).24 Prozent des Umsatzes entfallen auf den PC. Damit liegt der heimische PC lediglich hinter der PlayStation 4 (38%). Die Xbox One liegt bei 22 Prozent. Die Switch bei 5 Prozent.Ansonsten sagte Yves Guillemot (CEO von Ubisoft) noch, dass The Division 2 und Assassin's Creed Odyssey auf der E3 2018 "sehr positiv" aufgenommen wurden. Auch Skull & Bones hätte einen "sehr guten" Eindruck hinterlassen. Vor allem der starke "Back Catalog" als auch Assassin's Creed Odyssey sollen zum Wachstum beitragen, meint der CEO.In einer Konferenz mit Investoren sprachen Yves Guillemot und Alain Martinez (Chief Financial Officer) noch über The Crew 2 . Die Verkaufszahlen des Rennspiels würden sich wie beim ersten Teil verhalten, aber der Anteil der Digitalverkäufe sei höher. Sie schätzen, dass sie den Absatz signifikant steigern können, sobald sie mehr Inhalte nachliefern würden. Gerade der fehlende PvP-Multiplayer würde die Spieler stören, meint Guillemot. Details zu den nächsten Updates sollen auf der gamescom im nächsten Monat folgen.Ansonsten berichtet Guillemot davon, dass die Beta-Registrierungen für The Division 2 rekordverdächtig schnell bei ihnen eingegangen wären - viermal so schnell wie bei The Division (ohne aber konkrete Zahlen zu nennen). For Honor verzeichnet mehr als zehn Millionen Spieler und nach der E3-Präsentation von Skull & Bones sei die Anzahl der Beta-Registrierungen um knapp 40 Prozent gestiegen.Für Juli bis September sind folgende Spiele-Releases bzw. Events geplant: