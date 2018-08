Ubisoft: Switch-Umsetzungen von Child of Light und Valiant Hearts angekündigt; Child of Light 2 in Arbeit? - 4Players.de

Sorry for the long silence. But we have this little thing up and running :) #childoflight #switch pic.twitter.com/M6k1xoXX8F — Patrick Plourde (@patrick_plourde) 8. August 2018

Ubisoft hat Umsetzungen von Child of Light und Valiant Hearts: The Great War für Nintendo Switch angekündigt . Das bereits für PC, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox 360, Xbox One und Wii U erhältliche Child of Light (zum Test ) soll am 11. Oktober 2018 als Ultimate Edition erhältlich sein und einen kooperativen Zwei-Spieler-Modus bieten, bei dem ein Spieler die Rolle des Igniculus übernimmt, der mittels Joy-Con gesteuert werden kann.Das bereits für PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, iOS und Android erschienene Valiant Hearts (zum Test ) soll auf der Switch laut DualShockers eine alternative Touch-Steuerung sowie das interaktive Comic Valiant Hearts: Dogs of War beinhalten.Außerdem ist in einem Tweet von Creative Director Patrick Ploude zur Switch-Adaption von Child of Light ein Script mit dem Deckblatt "Child of Light 2" zu sehen, das, gewollt oder nicht, natürlich auf eine noch nicht angekündigte Fortsetzung hindeutet: