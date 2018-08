Ubisoft: 2019 soll kein neues Assassin's Creed erscheinen - 4Players.de

Ubisoft scheint der Assassin's-Creed-Reihe mal wieder eine Pause zu gewähren. So habe Yves Guillemot auf der gamescom in Köln zu Protokoll gegeben, dass man 2019 keinen neuen Teil der Serie veröffentlichen und sich stattdessen lieber auf die Versorgung von Assassin's Creed Odyssey mit neuen Inhalten konzentrieren wolle, wie die Kollegen von Gamespot berichten Ein Grund hierfür sei, dass die letzten beiden Teile parallel entwickelt worden seien. Das am 5. Oktober 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinende Action-Adventure im antiken Griechenland soll laut Guillemot sogar mehrere Jahre lang regelmäßig mit neuen Inhalten versorgt werden. Kleinere Serienableger seien nächstes Jahr ebenfalls nicht geplant.