Ubisoft: Umfrage gibt Hinweise auf möglichen Nachfolger von Mario & Rabbids - 4Players.de

Ubisoft demande à quel point on aime certains personnages de Nintendo... Nouveau cross-over en perspective ? pic.twitter.com/hrmH1i2Bwc — Brybry (@BrybryPokebip) 10. Oktober 2018

Im Rahmen einer Umfrage möchte Ubisoft gerne erfahren, welche Charaktere sich innerhalb von Nintendos Super-Mario-Universum besonderer Beliebtheit erfreuen. Zur Auswahl steht laut eines Twitter-Beitrags dabei so ziemlich alles, was Rang und Namen hat - angefangen bei Peach über Luigi bis hin zum Knuddeldino Yoshi und Bösewichtern wie Bowser, Wario sowie Waluigi.Nach Angaben bei Resetera und Twitter hat Ubisoft offenbar französische Nutzer per E-Mail zur Teilnahme an der Umfrage eingeladen. Nach dem großen Erfolg von Mario & Rabbids liegt die Vermutung nahe, dass man für einen potenziellen Nachfolger erneut mit Nintendo zusammenarbeiten möchte und dabei schon mal herausfinden will, welche Figuren bei den Fans für ein weiteres Crossover besonders gut ankommen.