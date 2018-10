Ubisoft: Schaltet Server zahlreicher Spiele ab - 4Players.de

Ubisoft will zahlreiche Server abschalten und damit auch die Online-Funktionalitäten einiger Spiele beenden. Betroffen sind vor allem ältere Titel und insbesondere Vertreter aus der Tanzspiel-Reihe Just Dance. Doch auch Spiele aus der Marke Tom Clancy (Hawx 1+2, Endwar, Splinter Cell: Chaos Theory / Conviction / Double Agent) müssen bald ohne Server auskommen.Dabei betont Ubisoft im offiziellen Forum , dass auch bei den älteren Spielen die Entscheidung nie leicht fällt, die Online-Server abzuschalten. Allerdings will man die IT-Angestellten und Service-Mitarbeiter lieber für aktuelle Titel einspannen und führt auch die schwindende Spielerzahl als Grund an, warum man sich zu diesem Schritt der Abschaltung entschlossen hat.Die komplette Übersicht findet ihr hier