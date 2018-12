Ubisoft: Bonus-Währung "Club Units" verfällt neuerdings nach zwei Jahren - 4Players.de

Die Regelung solle aber immerhin so gehandhabt werden, dass beim Einlösen der "Units" immer erst die ältesten Exemplare ausgegeben werden (First In - First Out). Erster Stichtag für die Neuerung ist der 31. März 2019: Falls ihr dann noch Club Units übrig habt, die älter als 24 Monate sind, sollen sie wie von Geisterhand verschwinden. Die durch diverse Herausforderungen verdienten Punkte lassen sich z.B. für kosmetische Extras in Ubisoft-Titeln wie Assassin’s Creed Odyssey ausgeben.