Ubisoft: Neues Far Cry wird bei den Game Awards 2018 angekündigt - 4Players.de

Auch Ubisoft wird bei den Game Awards 2018 (7. Dezember 2018 von 02:30 Uhr bis 04:30 Uhr) ein neues Spiel vorstellen, und zwar ein neues Far Cry. In dem folgenden Teaser-Trailer, der sich als Ankündigungsankündigung versteht, sieht man eine atomare Explosion in einer idyllischen Farmlandschaft, die verdächtig an Hope County aus Far Cry 5 erinnert.Der Text des Videos: "Keiner von uns war auf das Ende vorbereitet. Die Flammen haben alles verschlungen. Und als der Tod durch unser Tal kam, wurde unsere Welt kalt und dunkel. Die Jahre des Regens. Der heulende Wind. Machte den Weg frei für den blauen Himmel. Eine neue Welt entstand. Wir fühlten Hoffnung. Wir lagen falsch."Im Anschluss daran sieht man, wie eine Person ein Kreissägeblatt in eine Armbrust der Marke Eigenbau legt. Demnach wird das "nächste Far Cry" wohl in einer postapokalyptischen Welt spielen, die sich unter Umständen an Fallout 76, Rage 2 oder Mad Max orientieren könnte.