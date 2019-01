Ubisoft: Rätselhafte "Skell"-Werbespots deuten auf neues Tom-Clancy-Spiel hin - 4Players.de

Vielleicht ein neues Splinter Cell? Oder deutet die futuristische Technik eher auf ein Ghost Recon Future Soldier hin? Eventuell ein Rainbow Six? Diese Fragen stellen sich derzeit Ubisoft-Fans, die auf dem Youtube-Auftritt des Unternehmens auf ein paar geheimnisvolle, nicht öffentlich gelistete Werbevideos gestoßen sind . Die Clips drehen sich um die fiktive Firma Skell Technology, welche in den Spots ihre Produkte vorstellt.

Darunter befinden sich allerlei Drohnen, z.B. für den Transport, die "Sicherheit", den Ackerbau in entlegenen Gebieten oder auch die Pflanzen-Bestäubung als Ersatz für aussterbende Bienen. Gearnuke.com berichtet davon, wie einige Spieler und der Youtuber Coreross auch in Ubisofts Shootern Ghost Recon Wildlands und Rainbow Six Siege auf Easter-Eggs mit den Firmennnamen gestoßen seien. Nach ihrer Entschlüsselung hätten die Spieler das Passwort für den (realen) Web-Auftritt der (fiktiven) Firma erlangt und wurden offenbar zu den oben erwähnten Videos weitergeleitet. Die Produkte der Firma sollen "die Menschheit von ihren ermüdenden Limitationen befreien" - na das klingt doch vertrauenswürdig...