Ubisoft: Solides Geschäftsergebnis trotz starker Konkurrenz; AC Odyssey und R6 Siege stark; AAA-Titel für 2019 - 4Players.de

Ubisoft says they will launch between 3 to 4 AAA games in the next fiscal year (April 2019 to March 2020) but will not be commenting today on what those games are. — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 14. Februar 2019

Auch Ubisoft hat den Geschäftsbericht für das abgeschlossene Quartal (Oktober bis Dezember 2018) vorgelegt. Das Unternehmen hat laut eigenen Angaben ein "solides Ergebnis" in einem stark umkämpften Marktumfeld erzielt. Die eigenen prognostizierten Ziele wurden erreicht.Zwei Ubisoft-Spiele befanden sich in den Top Ten der weltweit erfolgreichsten Spiele (Datengrundlage: GfK, GSD, NPD Group und Ubisoft-Schätzungen): Far Cry 5 auf Platz 4 und Assassin's Creed Odyssey auf Platz 10. Während im Geschäftsbericht von einem "soliden Ergebnis" von Assassin's Creed Odyssey mit starker digitaler Performance und hohem Spieler-Engagement die Rede war, zeigte sich Yves Guillemot in einer Konferenz mit Investoren überaus zufrieden mit dem jüngsten AC-Teil. Er sagte, dass die Spielzeit bzw. Spieldauer deutlich höher als bei den Vorgängern war, was mit den Rollenspiel-Elementen zusammenhängen würde. Assassin's Creed Odyssey hätte die eigenen Erwartungen in nahezu allen (messbaren) Bereichen übertroffen. Der Ubisoft-Chef schätzt, dass der Titel auch noch länger beliebt sein wird (long tail). Er bezeichnete die Reihe Assassin's Creed als Rollenspiel, weswegen davon ausgegangen werden kann, dass die nächsten Teile weiter in Richtung Rollenspiel gehen werden. The Crew 2 verzeichnete den stärksten Monat im Dezember 2018 (Update mit Demolition Derby und PvP-Modus). For Honor zählte sechs Millionen neue Spieler in den vergangenen sechs Monaten. Rainbow Six Siege wächst weiterhin (mehr Umsatz, mehr Nutzer). Die Aktivität der Nutzer sei konstant gestiegen und mittlerweile hätten sie über 45 Mio. Spieler gezählt. Die Zuschauerzahl bei eSports-Veranstaltungen sei um 205 Prozent gestiegen. Der Großteil der Einnahmen von Rainbow Six Siege stammen aus den Erweiterungen/DLCs. An einer Veröffentlichung in China wird weiter gearbeitet. Auf die Frage, ob Ubisoft einen Battle-Royale-Titel oder ein Free-to-play-Spiel veröffentlichen wird, wurde nicht geantwortet.Ubisoft möchte im nächsten Geschäftsjahr (April 2019 bis März 2020) drei oder vier AAA-Titel veröffentlichen. Angaben zu diesen Spielen wurden nicht gemacht. Eines dieser Spiele dürfte Skull & Bones sein. Weitere Spekulationen drehen sich um Splinter Cell, Ghost Recon, Mario & Rabbids 2, Beyond Good & Evil 2 oder Watch Dogs 3.Yves Guillemot, Mitbegründer und Chief Executive Officer, sagte: "Ubisoft hat in einem Quartal, in dem der Wettbewerb wie erwartet besonders hart war, eine solide Geschäftsentwicklung verzeichnet. Unsere bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit wurde durch die hohe Qualität unserer Spiele und Dienstleistungen, unsere Fähigkeit, ein viel breiteres Publikum als bisher zu erreichen - auf mehr Plattformen und in mehr geografischen Regionen - und die Vorteile unserer digitalen Transformation gestützt. Angesichts unserer robusten Dynamik und der bevorstehenden Veröffentlichungen von The Division 2 und Far Cry New Dawn erwarten wir für das vierte Quartal und das Gesamtgeschäftsjahr 2018-19 Rekordergebnisse."Der Chef des Unternehmens fährt fort: "Im Laufe der Jahre hat Ubisoft seine Fähigkeit bewiesen, sich an neue Markttrends anzupassen und von diesen zu profitieren - und wir werden dies auch weiterhin tun. Die digitale Revolution verändert unsere Branche grundlegend und bietet den Erstellern von Inhalten einen großen Wettbewerbsvorteil. Es ermöglicht uns den Aufbau einer direkten Beziehung zu den Spielergemeinschaften, die einen wesentlichen Einfluss auf unsere Spiele und deren Erfolg haben. Dieser Wettbewerbsvorteil zeigt sich in der wachsenden Zahl von Vertriebsplattformen, die um qualitativ hochwertige Inhalte konkurrieren. Weitere wichtige Zukunftsperspektiven werden die Branche auch in den kommenden Jahren voranbringen, darunter die Öffnung des asiatischen Marktes und das Wachstum von eSports sowie Streaming und künstliche Intelligenz. Vor diesem Hintergrund baut Ubisoft seine Organisationsstruktur langfristig aus. Durch die Nutzung des Eigentums an unseren IPs und Studios sind wir bestrebt, ein erfülltes Arbeitsumfeld zu schaffen, damit unsere talentierten Mitarbeiter ihr volles Potenzial entfalten können und den Spielern wohltuende Erfahrungen bieten können, die über reine Unterhaltung hinausgehen. Deshalb sind wir zuversichtlich, dass wir in den kommenden Jahren weiter wachsen und unsere Profitabilität steigern können."Von April bis Dezember 2018 wurden 1,33 Mrd. Euro umgesetzt. 66 Prozent der Nettobuchwerte entfallen auf das Digitalgeschäft. 897,8 Mio. Euro wurden im Digitalgeschäft erzielt. Das Digitalgeschäft, das Downloads von Vollversionen, DLCs, Mikrotransaktionen und Co. umfasst, gliedert sich wiederum in den digitalen Vertrieb und PRI (444,3 Mio. Euro; +38,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr). Mit PRI (Player Recurring Investment) sind die Verkäufe von digitalen Gegenständen, DLCs, Season-Pässe etc. gemeint. Der "Back-Katalog" (Spiele, die nicht im besagten Geschäftsjahr veröffentlicht wurden) steuerte 842,9 Euro zum Gesamtumsatz bei (+38,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr).