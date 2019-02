Ubisoft: Gerüchte über Watch Dogs 3 und Assassin's Creed Legion - 4Players.de

🇬🇧 — Jason Schreier (@jasonschreier) 24. Februar 2019

Im zwielichtigen Fireden-Forum sind vermeintliche Informationen über zwei weitere Ubisoft-Projekte aufgetaucht. Das Material stammt vom 11. Februar, verbreitete sich aber erst in den letzten Tagen weiter im Netz. In dem Beitrag ist die Rede davon, dass in diesem Jahr kein Assassin's-Creed-Teil erscheinen wird, was Ubisoft schon in der Vergangenheit durchblicken ließ. Stattdessen soll Watch Dogs 3 in diesem Jahr veröffentlicht werden. Der dritte Teil soll in London spielen, was der für gewöhnlich gut informierte Jason Schreier mit einer kleinen Großbritannien-Flagge kommentierte, als er auf den Wahrheitsgehalt des Leaks angesprochen wurde. Watch Dogs 3 soll sich stärker auf Hacking konzentrieren. Im Kampf sollen kleinere Feuerwaffen (Pistolen) und Messer vorrangig zum Einsatz kommen. Außerdem wird ein neuer Hauptcharakter eingeführt (männlich oder weiblich).Die Angaben über den nächsten Assassin's-Creed-Teil, Assassin's Creed Legion, sollen laut Mushroomer25 ( Resetera ) hingegen inkorrekt sein, obwohl ein "Beweis-Screenshot" von einem Adler über einer römischen Stadt angehängt wurde. In dem Bericht wurde behauptet, dass Assassin's Creed Legion in Italien zur Zeit des römischen Kaisers Marcus Aurelius (Mark Aurel) spielen soll. Auch sein Sohn Commodus sei involviert. Das Spiel soll 2020 erscheinen - auch für Next-Generation-Konsolen. Die beiden Hauptfiguren sollen Cassius oder Lucia sein - Nachfahren der Protagonisten aus Assassin's Creed Odyssey. Beide Charaktere sollen eine eigene Geschichte erhalten. Das Spiel soll die "Ancient Trilogy" (Origins, Odyssey, Legion) abschließen und den Rollenspiel-Anteil inkl. Entscheidungen plus Konsequenzen weiter ausbauen. Trotzdem soll sich der Titel wieder stärker nach Assassin's Creed anfühlen. Die Hauptgeschichte dreht sich um Assassinen und Politik. Die erste Zivilisation und Rückblenden zu anderen Geschehnissen in der römischen Geschichte sollen zweitrangig sein. Der Schauplatz des Spiels besteht aus Italien, umfasst aber auch kleinere Teile von Gallien und Germanien. Das Söldner- und Kult-System soll komplett überarbeitet werden.