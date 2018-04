Konami: Partnerschaft mit der UEFA beendet; Rechte an der Champions League bald bei EA? - 4Players.de

Die zehnjährige Partnerschaft zwischen Konami und der UEFA wird nach dem Endspiel der UEFA Champions League in Kiew offiziell beendet. Die UEFA Champions League war seit 2008 ein prominenter Bestandteil bei Pro Evolution Soccer (PES). Da die Partnerschaft an dem besagten Termin enden wird, könnte sich demnächst Electronic Arts die Rechte an der UEFA Champions League für die EA Sports FIFA-Reihe sichern. Schon im Februar-Finanzbericht sagte Blake J. Jorgensen (Chief Financial Officer), dass sie auf der Suche nach neuen Lizenzen seien.Guy-Laurent Epstein, Marketingdirektor der UEFA Events SA, sagte zur Beendigung dieser langjährigen Partnerschaft: "Konami war für die UEFA Champions League und die UEFA Europa League ein starker Lizenzierungspartner und unsere Wettbewerbsmarken erschienen sehr prominent innerhalb des Videospiels, und als Teil der beliebten, von Konami organisierten 'UEFA Champions League E-Sports-Turniere'. Die Zusammenarbeit war sehr fruchtbar und brachte Vorteile für beide Seiten. Die UEFA möchte Konami für sein enormes Engagement und seine Unterstützung der UEFA-Klubwettbewerbe in den letzten zehn Jahren danken und wir freuen uns, im Zusammenhang mit den UEFA-Nationalmannschaftswettbewerben weiterhin mit Konami zusammenzuarbeiten."Jonas Lygaard, Senior Director Brand & Business Development von Konami Digital Entertainment B.V., sagte: "Die UEFA-Champions-League-Lizenz hat uns eine Plattform gegeben, um einmalige Erlebnisse zu schaffen und Fußballfans aus der ganzen Welt die Möglichkeit zu bieten, diesen Wettbewerb aus nächster Nähe zu genießen. Dieses Jahr werden wir uns jedoch auf andere Bereiche konzentrieren. Wir werden andere Wege für eine weitere Zusammenarbeit zwischen der UEFA und Konami suchen, um unsere starke Beziehung aufrechtzuerhalten."