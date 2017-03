AMD: Gaming Bundles mit AMD FX-6-/8-Core (CPU) und Radeon RX 480 - 4Players.de

AMD hat zwei Gaming Bundles angekündigt. Diejenigen, die einen AMD FX-6-Core oder FX-8-Core (CPU) bei teilnehmenden Händlern kaufen, erhalten für eine begrenzte Zeit Gratisexemplare von Ashes of the Singularity: Escalation und Total War: Warhammer . Dauer des Angebote: 14. März bis 10. Juni 2017. Käufer einer Radeon RX 480 Grafikkarte bekommen bei teilnehmenden Händlern einen Gratis-Downloadcode für den Shooter DOOM . Das Angebot läuft noch bis zum 21. Mai 2017. "Die Bundles sind nur im genannten Zeitrahmen und solange der Vorrat reicht verfügbar", stellt AMD klar. Darüber hinaus hat AMD auf dem hauseigenen Blog einen Beitrag zur CPU Ryzen veröffentlicht , in dem Robert Hallock auf Thread Scheduling, Temperature Reporting, Power Plans und Simultaneous-Multi-Threading bei den Ryzen-Prozessoren eingeht.