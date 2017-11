AMD: Zwei Gratis-Spiele beim Kauf einer Radeon RX Vega Grafikkarte

AMD hat ein Black-Friday-Bundleangebot angekündigt. Beim Kauf einer Radeon RX Vega Grafikkarte erhält man die beiden Spiele Prey und Sniper Elite 4 kostenlos dazu. Das Angebot ist im Zeitraum vom 24. November bis 31. Dezember 2017 gültig. Spielecodes können bis zum 28. Februar 2018 eingelöst werden. AMD schreibt dazu: "Die auf der Vega-Architektur basierenden Grafikkarten Radeon RX Vega 64 und RX Vega 56 gehören zu den fortschrittlichsten Consumer-Grafikkarten auf dem Markt und nutzen Grafik-Technologie in High Bandwidth Cache mit 8GB HBM2-Speicher. Die Radeon RX Vega Serie setzt Maßstäbe durch beschleunigte Half-Precision Berechnung per Rapid Packed Math Funktion und den High Bandwidth Cache Controller (HBCC), der den Systemspeicher als zusätzlichen VRAM nutzt. Dazu kommen neue Geometry und Pixel Engines, die Low-Level APIs besser nutzen und in den neuesten DirectX 12- und Vulkan-Spielen brillieren."