AMD: Radeon Rays: Echtzeit-Raytracing lässt sich mit Rasterization kombinieren - 4Players.de

Auch AMD hat auf der Game Developers Conference 2018 eine eigene Technologie für Echtzeit-Raytracing mit dem "Unity Lightmapper" vorgestellt: Radeon Rays . Die GPU-beschleunigte Raytracing-Software (Open-Source) soll Spieleentwicklern dabei helfen, eine höhere visuelle Qualität und fotorealistische 3D-Bilder in Echtzeit zu erzielen. Des Weiteren unterstützt der Radeon ProRender die Echtzeit-GPU-Beschleunigung durch Raytracing, die mit herkömmlicher rasterbasierter Darstellung kombiniert werden kann.Dennoch stellt AMD klar, dass Raytracing für Spiele-Anwendungen noch Zukunftsmusik sei: "For gaming, ray tracing is in its early stages. For professional applications, however, real-time ray tracing is a well-established rendering technique. Today, AMD is announcing ProRender support for real-time GPU acceleration of ray tracing techniques mixed with traditional rasterization based rendering. Now built on Vulkan, ProRender is continuing to enable developers to deliver interactive photorealistic graphics. We are actively engaging with professional developers to make real-time visualization a reality."