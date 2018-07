AMD: Grafikingenieur über die technischen Anforderungen für 4K-Gaming und 120 Hz auf Konsolen - 4Players.de

1920x1080 (Full HD): 2.073.600 Pixel pro Frame; bei 120 fps sind das 248.832.000 Pixel

3840x2160 (4K): 8.294.400 Pixel pro Frame; bei 30 fps sind das 248.832.000 Pixel

In der EDGE (Juli 2018, Issue 320) sprach Grafikingenieur Timothy Lottes (Mitglied des Game Engineering Teams bei AMD) in vereinfachter Form über die technischen Anforderungen für 4K-Gaming. Lottes schätzt, dass eine native 4K-Auflösung ungefähr 7,4 Teraflops (Fließkomma-Berechnungen pro Sekunde) benötigt, um die gleiche visuelle Qualität wie ein PS4-Spiel mit einer Bildwiederholrate von 30 Bildern pro Sekunde zu erreichen. Zum Vergleich: Die PlayStation 4 Pro leistet 4,2 TFLOPS und die Xbox One X liegt bei 6 TFLOPS, weswegen auf den Konsolen häufig auch temporale Rekonstruktionsmechanismen wie Checkerboard Rendering zum Einsatz kommen. Lottes erwähnt, dass seine Methodik nur eine grobe Vereinfachung einer komplexen Situation sei, die andere Faktoren - wie zum Beispiel die Speicherbandbreite oder die Begrenzung der Spiel-Performance durch die Leistung der CPU - nicht berücksichtigen würde, aber seine Angaben deuten darauf hin, wie gut die aktuelle Generation für "echtes 4K-Gaming" vorbereitet ist.Für Lottes ist eine hohe Framerate wichtiger als die Auflösung, denn sie begünstigt fließende oder geschmeidige Bewegungen und schnellere Reaktionszeiten auf die Eingabe. Für eine höhere Bildwiederholrate würde er gerne eine niedrigere Auflösung in Kauf nehmen. In Bezug auf die reinen, überschlagenen Zahlen weist er darauf hin, dass die Anzahl der gerenderten Pixel bei 4K-Gaming mit 30 fps gleich ist wie bei 1080p mit 120 fps. Für ihn ist die Aussicht, zwischen so unterschiedlichen Auflösungsstandards und der Framerate wechseln zu können, sehr verlockend - gerade die Konsolenunterstützung von 120 Hz (bzw. fps) sei von Interesse.Für Lottes ist der Großteil der erforderlichen Rechenleistung proportional zur Anzahl der "Shaded Pixel":Quellen: Edge, GamesRadar und Gamingbolt