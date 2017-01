SWAT 4: Exklusive und an moderne Betriebsysteme angepasste Wiederveröffentlichung bei GOG.com - 4Players.de

Bei GOG.com ist heute SWAT 4 exklusiv in digitaler Form wiederveröffentlicht worden - als Gold Edition samt der Erweiterung " The Stetchkov Syndicate " (Preis: 9,29 Euro). Laut den Betreibern der Webseite war der Taktikshooter über zehn Jahre lang nicht mehr "neu erhältlich und wurde nun im Rahmen der exklusiven Wiederveröffentlichung an die Anforderungen und Eigenheiten moderner Betriebsysteme angepasst. Um das Comeback gebührend zu würdigen, wird zudem der Preis für die ersten drei SWAT-Spiele um 75 Prozent reduziert, dazu gibt es noch ein Bundle aus SWAT 3 und SWAT 4." Der Taktikshooter aus dem Jahre 2005 erfreut sich noch heute großer Beliebtheit und wurde von der Community mit zahlreichen Mods unterstützt. Die bei GOG.com angebotene Fassung von SWAT 4 ist mit diesen Mods kompatibel."SWAT 4 war das erste Spiel, an dem ich als Lead Designer gearbeitet habe, und es stellte eine wunderbare Gelegenheit dar, um sich seine Sporen zu verdienen. Weil unser Designteam aus nur drei Leuten bestand, hieß es: Alle Mann an Deck! Ian Vogel und Bill Gardner haben den Löwenanteil des Leveldesigns übernommen, während ich mich um die Waffenbalance, den Szenario-Editor und die Koordination des Teams kümmerte, damit wir Kunst und Code zu einem Ganzen machen konnten. Zusätzlich habe ich auch drei Level erstellt - ich hatte also sprichwörtlich überall meine Finger im Spiel", erklärt Paul Hellquist (Entwickler). Ein ausführliches Entwicklerinterview mit Einblicken zur damaligen Arbeit bei Irrational Games findet man hier