Atari: Elon Musk kündigt Software-Update für Tesla mit Atari-Klassikern an - 4Players.de

Some of best classic @Atari games coming as Easter eggs in Tesla V9.0 release in about 4 weeks. Thanks @Atari! — Elon Musk (@elonmusk) 1. August 2018

Hoping to include last three in this release, with pole position linked to actual car steering wheel (while stationary tbc haha) — Elon Musk (@elonmusk) 1. August 2018

Mit dem neuesten Software-Update für die Fahrzeugmodelle von Tesla wird es auch möglich sein, diverse Atari-Klassiker über den integrierten Touchscreen des Wagens zu zocken. Das hat Firmengründer Elon Musk nach Angaben von DualShockers via Twitter angekündigt und stellt in Aussicht, dass das Update 9.0 in etwa vier Wochen zur Verfügung stehen wird.Die Auswahl der Spiele ist zwar noch nicht in Stein gemeißelt, doch hofft Musk auf Tempest, Missile Command und Pole Position. Den Rennspiel-Klassiker soll man sogar direkt mit dem Lenkrad des Teslas steuern können - natürlich nur, wenn das Fahrzeug gerade parkt.Ebenso ruft Musk Entwicklerstudios dazu auf, eigene "superspaßige Spiele" für die Verwendung im Tesla zu erschaffen. Es bleibt abzuwarten, ob und wie viele Spieleentwickler dem Aufruf des Visionärs schließlich folgen werden...