BioWare: Wechsel in der Führungsetage; ehemalige Führungskraft kehrt zurück - 4Players.de

Der aktuelle General Manager von BioWare (Mass Effect, Dragon Age), Aaryn Flynn, wird das Entwicklerstudio Ende Juli verlassen und durch seinen früheren Kollegen Casey Hudson ersetzt, wie Gematsu aufgefallen ist. Hudson hatte die Firma vor drei Jahren verlassen, um eine Auszeit zu nehmen, etwas Neues zu erleben und sich an neuen Technologien zu versuchen. Dies tat er als Creative Director bei Microsoft.Seitdem habe er allerdings darüber nachgedacht, was er wirklich tun wolle und freue sich auf die Rückkehr in sein "Zuhause", wie aus einem Blogeintrag bei BioWare hervorgeht. In diesem erwähnt Hudson außerdem, dass er schon vor seinem Weggang gemeinsam mit Flynn die Grundlage für das kommende Anthem gelegt hatte.Flynn selbst gibt in einem eigenen Blogeintrag keinen genauen Grund dafür an, aus dem er BioWare verlässt. Er erwähnt lediglich, dass er schon länger über eine Veränderung in seinem Leben nachgedacht hatte. Wohin sein Weg gehen soll, lässt er offiziell offen.