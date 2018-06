BioWare: Würde gern kleinere, experimentellere Spiele veröffentlichen - 4Players.de

Vor zwei Wochen erklärte BioWares General Manager Casey Hudson, dass die überwiegende Mehrheit des Studios an Anthem für PC, PlayStation 4 und Xbox One arbeite, während sich ein kleiner Kreis bereits Gedanken zum nächsten Dragon Age mache und man irgendwann auch wieder zu Mass Effect zurückkehren wolle (wir berichteten ).Gegenüber den Kollegen von Game Informer räumte Hudson zusammen mit Executive Producer Mark Darrah jedoch ein, dass das Entwicklerteam auch den Wunsch hege, kleinere, experimentellere Spiele zu veröffentlichen. An kreativen Ideen würde es jedenfalls nicht mangeln und Casey hofft, dass sie irgendwann dazu in der Lage sind, sowohl Großproduktionen als auch kleinere Projekte parallel realisieren zu können.