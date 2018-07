BioWare: Lead-Designer von Baldur's Gate verlässt Unternehmen nach mehr als 20 Jahren - 4Players.de

After 22 years I have retired from BioWare. I've loved my time with Anthem, Star Wars, Dragon Age and Dungeons and Dragons. But I need to take a break from the industry and work on something a little smaller and more personal. — James Ohlen (@JamesOhlen) 12. Juli 2018

Nach 22 Jahren hat James Ohlen, der Lead-Designer des Rollenspiel-Klassikers Baldur's Gate, seinen Abschied von Bioware verkündet und wird das Unternehmen verlassen. Seine Pläne hat er via Twitter bekannt gegeben. Dort heißt es, er hab seine Arbeit an Titeln wie Anthem, Star Wars, Dragon Age sowie Dungeons and Dragons zwar geliebt, brauche aber eine Auszeit aus der Spielebranche und wolle sich in Zukunft lieber auf ein deutlich kleineres und persönliches Projekt konzentrieren.Wie PC Gamer schreibt, verweist er in einem weiteren Tweet bereits auf die Webseite Arcanum Worlds und gibt damit bereits einen Vorgeschmack darauf, wohin die Reise für ihn gehen wird. Demnach plant Ohlen die Rückkehr zu Dungeons and Dragons in Form eines Buchs. Darüber hinaus wurde bekannt, dass auch Jesse Sky involviert ist - ebenfalls ein ehemaliger Mitarbeiter von Bioware, der zuvor als Lead Designer sowie Creative Director tätig war und u.a. an Star Wars: The Old Republic und Mass Effect: Andromeda mitgewirkt hat.