BioWare: Anthem soll starken Einfluss auf kommende Dragon-Age- und Mass-Effect-Titel nehmen - 4Players.de

Bioware hat auf der PAX West erklärt ( via vg247.com ), dass die Story-Struktur des kommenden Science-Fiction Shooters Anthem auch Einfluss auf kommende Titel der Reihen Dragon Age oder Mass Effect nehmen könnte: "ich hoffe, dass zukünftige Spiele, ob nun Dragon Age oder dieses andere, das mit 'Mass' anfängt, weiterhin diese Art der Geschichtenerzählung anwenden", so Michael Gamble, Lead-Producer von Anthem



Anthems Story-Struktur werde als Teil eines "Live-Service" geliefert werden, welche es dem Team erlaube, nach Release weitere Storylines zu schreiben und veröffentlichen. Auf der HUB-Welt Tarsis werden Spieler die eher traditionellen Rollenspiel- und Story-Elemente erleben, während sie sich in der offenen Online-Welt im "Looting and Shooting" festbeißen könnten. Gamble erläutert:



"Nach Anthem können wir sagen: Okay, jetzt werden wir die Storyline für einen dieser Agenten erweitern; oder nachdem bestimmte Punkte in der Spielwelt stattgefunden haben, ändert das die Beziehung , ändert das den Charakter, ändert das die Art von Missionen für bestimmte Charaktere. Oder wir fügen sogar neue Charaktere hinzu, wir fügen neue Agenten hinzu. Wir können all das tun und Anthem gibt uns die Tools, das alles umzusetzen."