BioWare: Anthems Erzählweise soll starken Einfluss auf kommende Dragon-Age- und Mass-Effect-Titel nehmen - 4Players.de

Schön zu sehen, wie es "Entwickler" immer wieder schaffen, aus Fehlern die falschen Schlüsse zu ziehn.

Besser kann man es kaum sagen. Und es ist ja in der heutigen Zeit nicht so, dass sie nicht einfach mehr Feedback finden könnten, wenn ihnen nicht eindeutig klar sein sollte, was warum bei den Spielern als Fehler ankam, weshalb dieses oder jenes kritisiert wurde oder warum ein Spiel, von dessen Qualität man selbst ja irgendwie überzeugt war, dann doch irgendwie floppte...Vor allem, wenn man mal auf anderen US-Seiten ( Kotaku ) liest, wo das Questsystem und der Story-Progress etwas auseinander genommen würde, wird man schnell feststellen, dass Anthem gerade in der Hinsicht ein Rückschritt selbst im Vergleich zu den miesesten Momenten von DA/ME sein dürfte... denn so wie es bisher aussieht, gibt es schlicht gar keine Entscheidungen, die neue oder andere Storypfade öffnen oder welche verschließen. Alles wird sich darauf beschränken, dass dieser spezifische NPC (bzw. seine Gruppierung) dich nun mag - oder halt nicht. Das soll zwar durch optische Veränderungen in seinem Umfeld und in seiner Reaktion auf dich bemerkbar sein, aber ansonsten keine wirkliche Relevanz haben, denn Bioware möchte gern, dass niemandem irgendwelcher Content "verloren geht". Und außerhalb vom Hub gibt es wohl gleich gar keinen Story-Progress. Ja, ich bin sicher, genau wie Anthem selbst, kommt das bei den Fans (die sich eh schon von Release zu Release gefühlt halbieren) von bioware-typischen Spielen sicher total gut an.