BioWare: Anthem nähert sich der Fertigstellung; Dragon-Age-Ankündigung für Dezember geplant - 4Players.de

I'm excited to welcome @CaseyDHudson back to #TheGameAwards next Thursday night to world premiere a brand new look at @anthemgame pic.twitter.com/MPlAVvwoN7 — Geoff Keighley (@geoffkeighley) 29. November 2018

BioWare-Chef Casey Hudson hat im monatlichen Studio-Update nicht nur verraten, dass die Entwicklung von Anthem (Termin: 22. Februar) schon so weit fortgeschritten ist, dass sie den Alpha-Meilenstein hinter sich gelassen haben und nun die finalen Schritte (Testen, Fehler beheben, Feintuning) in Angriff genommen werden, sondern auch eine Ankündigung zum Thema Dragon Age angedeutet.Demnach sollen im Dezember weitere Informationen zum nächsten Dragon-Age-Projekt bekanntgegeben werden - vielleicht bei den Game Awards 2018 (7. Dezember 2018 von 02:30 Uhr bis 04:30 Uhr); neues Anthem-Material haben sie Entwickler bereits zugesagt. Ob dieses Projekt unter Umständen ein Remaster, eine Remaster-Trilogie oder ein neues Projekt für PC/Konsolen oder Mobile sein könnte, bleibt abzuwarten. Die Präsentation von Dragon Age 4 jedoch dürfte unwahrscheinlich sein, da erst im Juni 2018 die Konzeptphase für das nächste Dragon-Age-Projekt anlief ( wir berichteten ).Hudson schrieb: "Wenn ihr diesen Blogs oder den Twitter-Kanälen von Mark Darrah oder mir folgt, dann wisst ihr bereits, dass wir auch an noch geheimen Dragon-Age-Sachen arbeiten. Dragon Age ist eine unglaublich wichtige Franchise für unser Studio und wir freuen uns, das Vermächtnis endlich fortzusetzen. Für weitere Informationen müsst ihr auf den kommenden Monat warten (obwohl ich euch nicht verraten werde, wo ihr die Infos finden werdet ...)".Star Wars: The Old Republic soll derweil mit ambitionierten Geschichten weiter fortgeführt werden. Zum Thema Mass Effect wies er erneut auf das zum N7-Day veröffentlichte Enhanced-Update von Mass Effect: Andromeda für Xbox One X hin (höhere Auflösung, HDR) und meinte, dass dieser Patch nur ein kleiner Teil der Pläne sei, die sie für die Zukunft von Mass Effect hätten.