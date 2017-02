Codemasters: Sucht Beta-Tester für neues F1-Spiel - 4Players.de

F1 2017 ist zwar noch nicht offiziell angekündigt, doch bei Codemasters sucht man bereits nach geeigneten Kandidaten, die in einer geschlossenen Beta-Phase erste Eindrücke zur überarbeiteten Fahrphysik sammeln und ihr Feedback an die Entwickler weiterreichen. Bereits im vergangenen Jahr hat man für F1 2016 ein erfolgreiches Programm zur Zusammenarbeit mit der Community und Beta-Testern entwickelt, das man für den kommenden Titel der Reihe gerne fortsetzen möchte. Dieses Mal startet man nach Angaben beim Codemasters-Blog allerdings früher und will mehr Leuten die Möglichkeiten geben, in die Entwicklung eingebunden zu werden.Etwa zum Start der neuen Formel-Eins-Saison Ende März stellt man die ersten 300 Plätze für Beta-Piloten zur Verfügung, die sich auf die Plattformen PC, PS4 und Xbox One verteilen. Wer sich für geeignet hält, kann sich hier für einen Zugang zur Beta bewerben.