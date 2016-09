NVIDIA: GeForce-GTX-Bundles mit Gears of War 4 - 4Players.de

Beim Kauf einer GeForce-GTX-1080- oder GTX-1070-GPU oder ausgewählter GeForce-GTX-PCs und -Notebooks legt NVIDIA fortan Gears of War 4 (Erscheinungstermin: 11. Oktober 2016) kostenlos bei. Das Angebot gilt bis zum 30. Oktober 2016. Da Gears of War 4 ein Xbox-Play-Anywhere-Titel ist, erhält man ebenfalls Zugriff auf die Xbox-One-Version des Spiels. Das folgende Video von NVIDIA zeigt einen Ausschnitt aus Gears of War 4 mit 4K-Auflösung. Details zu den Systemanforderungen könnt ihr hier nachlesen