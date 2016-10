NVIDIA: GeForce GTX 1050 und 1050 Ti für 125 bzw. 155 Euro angekündigt - 4Players.de

Die technischen Daten

NVIDIA hat zwei weitere Mitglieder der auf der Pascal-Architektur basierenden GPU-Familie angekündigt : NVIDIA GeForce GTX 1050 und 1050 Ti. Sie ergänzen die GTX 1060, GTX 1070 und GTX 1080. Die GTX 1050 mit 2 GB GDDR5 Video-RAM soll 125 Euro (UVP) kosten. Der Preis für die GTX 1050 Ti mit 4 GB GDDR5 Video-RAM liegt bei 155 Euro (UVP). Partnermodelle der GTX 1050 und 1050 Ti werden von ausgewählten NVIDIA-Partnern erhältlich sein. Die GTX 1050 Ti ist ab dem 25. Oktober verfügbar, die GTX 1050 ab oder vor dem 08. November 2016.Der Hersteller schreibt dazu: "Die Leistung, die benötigt wird, um die neueste Generation an Spielen mit 60 FPS und guter Grafikeinstellung bei 1080p-Auflösung zu genießen, hat sich in den letzten drei bis vier Jahren verdreifacht. Mit der GTX 1050 und 1050 Ti spielen Gamer die aktuell beliebtesten Spiele mit flüssigen 60 Bildern pro Sekunde bei einem geringen Stromverbrauch von 75 Watt. Die GTX 1050 Ti ist im Durchschnitt 40% schneller und 128% leistungseffizienter als das direkt vergleichbare Produkt der Mitbewerber.(1) NVIDIA demonstriert damit ein weiteres Mal die Leistungsfähigkeit der Pascal-Architektur und des darauf basierende GeForce-GTX-Lineups.""(1) Spiele-Liste beinhaltet BioShock Infinite, Crysis 3, Grand Theft Auto V, Rise of the Tomb Raider, Star Wars Battlefront, Witcher 3, Ashes of the Singularity, The Division und mehr. Alle Spiele wurden bei einer Auflösung von 1080p getestet. Die GTX 1050 mit der Treiber-Version 370.00. Die AMD RX460 als Vergleichsprodukt wurde mit Treiber-Version 16.8.2 und den gleichen Spielen sowie bei gleicher Auflösung getestet [Stand: 05. Oktober 2016]."