NVIDIA: "Prepare for Battle": GeForce-Grafikkarten-Bundle mit For Honor oder Ghost Recon Wildlands - 4Players.de

NVIDIA hat das "Prepare for Battle Bundle" in Zusammenarbeit mit Ubisoft angekündigt. Käufer einer GeForce-GTX-1070-, einer GeForce-GTX-1080-Grafikkarte oder ausgewählter GeForce-GTX-PCs und -Notebooks können sich entweder Ghost Recon Wildlands oder For Honor als Spiel aussuchen ( zur Webseite ). Das Angebot startet am heutigen Dienstag (31. Januar 2017) um 15 Uhr.Spielecodes, die solchen Bundles von NVIDIA beiliegen, können fortan direkt über "GeForce Experience" eingelöst werden. Das entsprechende Spiel wird dann automatisch zum (ebenfalls nötigen) Uplay-Account hinzugefügt. For Honor erscheint am 14. Februar 2017. Ghost Recon Wildlands folgt am 07. März 2017.