NVIDIA: GeForce GTX 1080 Ti vorgestellt; soll schneller als Titan X (Pascal) sein - 4Players.de

Bei der Game Developers Conference (GDC) hat NVIDIA die GeForce GTX 1080 Ti vorgestellt. Die Grafikkarte auf Basis der Pascal-Architektur (FinFET-Prozess; 12 Milliarden Transistoren) soll bis zu 35 Prozent mehr Leistung als die GTX 1080 bieten und umfasst 11 GB GDDR5X-Speicher (mit einer Datentransferrate von 11 Gbps). GeForce-GTX-1080-Ti-Grafikkarten inklusive der NVIDIA Founders Edition sind weltweit von NVIDIA-GeForce-Partnern (darunter ASUS, Colorful, EVGA, Gainward, Galaxy, Gigabyte, Innovision 3D, MSI, Palit, PNY und Zotac) ab dem 10. März 2017 erhältlich. Die Preise der Grafikkarte beginnen bei 819 Euro (US-Preis: 699 Dollar ohne Steuern).Der Hersteller schreibt: "Auf der GTX Ti arbeiten 3.584 CUDA-Kerne sowie 11 GB Speicher, der eine Datentransferrate von 11Gbps bietet. Die GTX 1080 Ti liefert über 35 Prozent mehr Leistung als die GeForce GTX 1080 und ist 78 Prozent leistungsfähiger als die GTX 1070. Die GTX 1080 Ti ist sogar schneller als die NVIDIA TITAN X Pascal, die NVIDIA primär für die Bereiche Deep Learning und Künstlichen Intelligenz entwickelt hat. Der Vergleich zwischen GTX 1080 Ti und GTX 1080 umfasst Benchmarks von mehr als zehn Spielen in DX11 und DX12 und - wo möglich - verschiedene Auflösungen inklusive 3840x2160 (4K), 2560x1440 und 1920x1080. Die Spieleliste beinhaltet Ashes of the Singularity, The Division, Battlefield 1, Crysis 3, Doom 4 (OpenGL und Vulkan), Fallout 4, Hitman Pro, Rise of the Tomb Raider und mehr. Die GTX 1080Ti, GTX 1080 und GTX 1070 wurden mit der Treiberversion 378.68 getestet."Im Zusammenhang mit der Ankündigung verlost NVIDIA 108 GTX-1080-Ti-Grafikkarten an die GeForce-Experience-Community. Um teilzunehmen, müssen interessierte Gamer "GeForce Experience 3.0" herunterladen und zustimmen, die neuesten Belohnungen und Neuigkeiten rund um GeForce und NVIDIA zu erhalten. Die Gewinner werden am 7. März per E-Mail informiert.