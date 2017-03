NVIDIA: Grafikkarten-Treiber 378.78 für Ghost Recon Wildlands; Optimierungen für DirectX-12-Spiele - 4Players.de

NVIDIA hat einen neuen Game-Ready-Treiber (378.78) für GeForce-Grafikkarten veröffentlicht - auch für die GeForce GTX 1080 Ti. Der Treiber ist für Ghost Recon Wildlands optimiert und fügt dem Actionspiel zugleich NVIDIA-Ansel-Unterstützung (360-Grad-Screenshot-Tool) hinzu. Darüber hinaus wurde der Treiber für mehrere DirectX-12-Spiele optimiert. Der Hersteller schreibt dazu: "Verschiedene Rendering- und Simulations-Effekte sowie weitere Funktionen helfen dabei, Spiele für DirectX 12 zu optimieren. NVIDIA entwickelte den Code in ihrem eigenen Treiber weiter, arbeitete eng mit Spieleentwicklern zusammen und erzielte so eine durchschnittliche Leistungssteigerung von 16% in verschiedenen DirectX 12-Titeln: Ashes of the Singularity (9%), Gears of War 4 (10%), Hitman (23%), Rise of the Tomb Raider (33%) und Tom Clancy's The Division (4%)." Der aktualisierte Treiber kann bei NVIDIA Geforce.com oder via GeForce Experience runtergeladen werden.Details und System-Spezifikationen zu dem DirectX-12-Vergleich von NVIDIA: "Erfasst wurde die durchschnittlich prozentuale Leistungssteigerung der Benchmarks wie folgt: GeForce GTX 1080 bei einer Auflösung von 3840x2160 mit Treiber 368.81 vs 378.74 auf einem Intel Core i7 5930K, 16GB DDR4, Win10 x64. Ashes of the Singularity, Crazy Preset (46,5 fps va. 50,9 fps oder 9%), Tom Clancy's The Division 1.6, max. Grafikeinstellungen + 1x SMAA Ultra (31,5 fps vs. 32,7 fps oder 4%) Hitman, hohe Grafikeinstellungen + High SSAO (50,6 fps vs. 62,1 fps oder 23%), Rise of the Tomb Raider, sehr hohe Grafikeinstellungen + 2x SSAA (20,5 fps vs. 27,2 fps oder 33%) und Gears of War 4, Ultra Preset (41,2 fps vs. 45,2 fps oder 10%)."