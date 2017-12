NVIDIA: Grafikkarten-Treiber 388.71 für PlayerUnknown's Battlegrounds; Sale für Shield-TV-Spiele

NVIDIA hat den neuen Game-Ready-Treiber 388.71 für GeForce-Grafikkarten veröffentlicht. Der Treiber wurde speziell für die Version 1.0 und das Early-Access-Ende von PlayerUnknown's Battlegrounds optimiert. Game-Ready-Treiber erhalten von Microsoft das WHQL-Zertifikat. Der aktualisierte Treiber kann bei NVIDIA Geforce.com oder via GeForce Experience runtergeladen werden ( Release-Notes )."PlayerUnknown's Battlegrounds ist schnell zu einer der größten Marken im PC-Gaming geworden. Zusammen mit Bluehole werden wir bis zur Veröffentlichung daran arbeiten, die beste Spielerfahrung für GeForce-Spieler zu liefern", sagt Tony Tamasi, Senior Vice President for Content and Technology, NVIDIA. "NVIDIAs Team für visuelle Effekte arbeitet bei Bluehole direkt vor Ort und unterstützt das Studio mit seiner Expertise, um die fortschrittlichsten Grafik- und Physik-Simulations-Technologien in PlayerUnknown's Battlegrounds zu implementieren."Seit der Early-Access-Phase von PUBG arbeitet NVIDIA mit den Entwicklern von Bluehole zusammen, um die Spielerfahrung zu optimieren - hierzu gehören u. a. ShadowPlay Highlights (automatische Video-Aufnahmen von Kills) und HBAO+. PUBG hat sich seit dem Early-Access-Start im März mehr als 25 Millionen Mal auf PC verkauft.Darüber hinaus werden mehr als 100 Android- und GeForce-Now-Spiele für Shield TV bis zum 26. Dezember mit Rabatt angeboten , z. B. Alto's Adventure, Yooka-Laylee, Grim Fandango, Metal Gear Solid 3: Snake Eater sowie weitere Titel von 2K, Double Fine, Jackbox, Konami, Rising Star, Telltale und der Zen Studios.