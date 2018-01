Bei der CES 2018 (Consumer Electronics Show) in Las Vegas hat NVIDIA eine neue Generation von Großformat-Gaming-Bildschirmen (BFGD: Big Format Gaming Display) angekündigt . Die BFGDs wurden in Zusammenarbeit mit den Hardware-Herstellern Acer ASUS und HP entwickelt und bieten eine Bildschirmdiagonale von 65 Zoll (ca. 165 cm). Das 4K-120-Hz-HDR-Display (3840x2160; direkte Hintergrundbeleuchtung, Leuchtdichte von 1.000 Nit und DCI-P3-Farbskala) unterstützt G-Sync (Bildwiederholfrequenz des Displays wird mit der des Spiels synchronisiert). Der auf Android TV basierende Media-Streamer Shield ist ebenfalls integriert. NVIDIA verspricht außerdem sehr niedrige Latenzzeiten, vor allem im Vergleich zu "normalen 4K-Fernsehern"."PC-Spieler erwarten hohe Leistung und sofortige Antwortzeiten, aber bis jetzt waren sie weitgehend auf herkömmliche Desktop-Displays beschränkt", sagt Matt Wuebbling, Head of GeForce Marketing bei NVIDIA. "BFGDs ändern das. Mit der neuesten Technologie von NVIDIA, die in den neuen Displays integriert ist, können PC-Spieler nun ihre Lieblingstitel in all ihrer Pracht und der niedrigen Latenz-Zeit erleben, die sie verdienen.""Durch die Integration des auf Android TV basierenden NVIDIA Shield in BFGDs können Spieler einfach zwischen Spielen und anderen Formen der Unterhaltung wechseln. Die enthaltene Shield-Fernbedienung und der Game-Controller ermöglichen eine einfache Navigation und Zugriff auf alle großen Streaming-Apps, einschließlich Netflix, Amazon Video und YouTube. Mit der Unterstützung für Google Assistant kann das gesamte Paket mithilfe der eigenen Stimme gesteuert werden. Die G-SYNC-HDR-Technologie unterstützt auch die Videowiedergabe mit nativen Framerates, einschließlich der beliebten Formate 23,976, 24 und 25 FPS. Dadurch wird die Aktualisierungsrate des Bildschirms an die tatsächliche Bildrate der Videoquelle angepasst, sodass keine Interpolation erfolgt und der Videoinhalt so präsentiert wird, wie er vom Regisseur gewollt ist."Die Großformat-Spiele-Bildschirme sollen im Sommer verfügbar sein. Preise und weitere Spezifikationen sollen später bekanntgegeben werden.