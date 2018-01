NVIDIA hat bei der CES 2018 (Consumer Electronics Show) in Las Vegas eine neue Version von GeForce Experience (Software für GeForce-Grafikkarten) vorgestellt. Neu sind die Freestyle-Funktion, Shadowplay Highlights für Fortnite Battle Royale und die Benutzeroberfläche von Ansel (Screenshot-Tool).Mit Freestyle lassen sich verschiedene Post-Processing-Filter (in Echtzeit auf das laufende Spiel) anwenden oder die Farbkontraste individuell einstellen. "Daneben bietet Freestyle auch einen eigenen Nachtmodus, welcher das emittierte Blaulicht reduziert und die Augen der GeForce-Nutzer bei nächtlichen Gamingsessions mehr entspannt." Freestyle ist ab GeForce Experience v3.12 verfügbar. Aktuell steht Version 3.11 zum Download bereit.Shadowplay Highlights (automatische Videoaufzeichnung von Kills) wird ab dem 10. Januar 2018 in Fortnite Battle Royale verfügbar sein. "NVIDIA ShadowPlay Highlights hält automatisch die besten Spielerfolge mit Videos und Screenshots fest. NVIDIA ShadowPlay Highlights ist direkt in das Spiel integriert und weiß genau, wann der magische Moment passiert - egal ob bei einem Bosskampf oder einer Abschussserie. NVIDIA ShadowPlay Highlights nimmt diesen Moment dank der ShadowPlay-Technologie automatisch auf. Wenn die Session vorbei ist, präsentiert ShadowPlay die Highlights in einem Highlight-Reel."Darüber hinaus hat NVIDIA der Benutzeroberfläche von Ansel einen neuen Anstrich verpasst und das 360°-Screenshot-Tool um acht neue Filter und die Möglichkeit, verschiedene Filter übereinander zu legen, erweitert.