NVIDIA: Grafikkarten-Treiber 391.35 für Far Cry 5 - 4Players.de

GPU: NVIDIA GeForce GTX 670 (2GB VRAM with Shader Model 5.0 or better)

CPU: Intel Core i5-2400 @ 3.1 GHz or AMD FX-6300 @ 3.5 GHz or equivalent

RAM: 8GB

OS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit versions only)

Resolution: 720p

Video Preset: Low

GPU: NVIDIA GeForce GTX 970 (4GB VRAM with Shader Model 5.0 or better)

CPU: Intel Core i7-4770 @ 3.4 GHz or AMD Ryzen 5 1600 @ 3.2 GHz or equivalent

RAM: 8GB

OS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit versions only)

Resolution: 1080p

Video Preset: High

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070 (8GB VRAM with Shader Model 5.0 or better)

CPU: Intel Core i7-6700 @ 3.4 GHz or AMD Ryzen 5 1600X @ 3.6 GHz or equivalent

RAM: 16GB

OS: Windows 10 (64-bit version only)

Resolution: 2160p (3840x2160)

Video Preset: High

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1080 SLI (8GB VRAM with Shader Model 5.0 or better)

CPU: Intel Core i7-6700K @ 4.0 GHz or AMD Ryzen 7 1700X @ 3.4 GHz or equivalent

RAM: 16GB

OS: Windows 10 (64-bit version only)

Resolution: 2160p (3840x2160)

Video Preset: High/Ultra

GeForce GTX 600 Series: GeForce GTX 670 or better

GeForce GTX 700 Series: GeForce GTX 760 or better

GeForce GTX 900 Series: GeForce GTX 950 or better

GeForce GTX 10-Series: GeForce GTX 1050 or better

NVIDIA hat den neuen Game-Ready-Treiber 391.35 für GeForce-Grafikkarten veröffentlicht. Der Treiber wurde speziell für Far Cry 5 optimiert. Game-Ready-Treiber erhalten von Microsoft das WHQL-Zertifikat. Der aktualisierte Treiber kann bei NVIDIA Geforce.com oder via GeForce Experience runtergeladen werden ( Release-Notes ).MINIMUM CONFIGURATION: 1280x720, 30 FPSRECOMMENDED CONFIGURATION: 1920x1080, 60 FPS4K 30 FPS CONFIGURATION4K 60 FPS CONFIGURATIONSupported NVIDIA cards at time of release: