NVIDIA: Grafikkarten-Treiber 397.31 für BattleTech und Frostpunk - 4Players.de

NVIDIA hat den neuen Game-Ready-Treiber 397.31 für GeForce-Grafikkarten veröffentlicht. Der Treiber wurde speziell für Frostpunk und Battletech optimiert. Game-Ready-Treiber erhalten von Microsoft das WHQL-Zertifikat. Der aktualisierte Treiber kann bei NVIDIA Geforce.com oder via GeForce Experience runtergeladen werden ( Release-Notes )."Game Ready Drivers provide the best possible gaming experience for all major new releases, including Virtual Reality games. Prior to a new title launching, our driver team is working up until the last minute to ensure every performance tweak and bug fix is included for the best gameplay on day-1. Game Ready: Provides the optimal gaming experience for BattleTech and FrostPunk"