NVIDIA: Grafikkarten-Treiber 397.93 für The Crew 2 (Beta) und State of Decay 2 - 4Players.de

NVIDIA hat den neuen Game-Ready-Treiber 397.93 für GeForce-Grafikkarten veröffentlicht. Der Treiber wurde speziell für die geschlossene Beta von The Crew 2 Details ) und State of Decay 2 optimiert. Game-Ready-Treiber erhalten von Microsoft das WHQL-Zertifikat. Der aktualisierte Treiber kann bei NVIDIA Geforce.com oder via GeForce Experience runtergeladen werden ( Release-Notes ).NVIDIA: "Game-Ready-Treiber unterstützen alle wichtigen Meilensteine ​​für Spiele. Das bedeutet, dass NVIDIA immer daran arbeitet, Spielern bei jedem Spiel die beste Erfahrung zu bieten. Da sich die Titel durch Patches und DLC mit neuen Inhalten und Funktionen weiterentwickeln, entwickeln sich auch NVIDIAs Treiber weiter."