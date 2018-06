NVIDIA: Grafikkarten-Treiber 398.11 für Vampyr und Jurassic World Evolution; GeForce-Bundle mit The Crew 2 - 4Players.de

NVIDIA hat den neuen Game-Ready-Treiber 398.11 für GeForce-Grafikkarten veröffentlicht. Der Treiber wurde speziell für Vampyr und Jurassic World Evolution optimiert. Game-Ready-Treiber erhalten von Microsoft das WHQL-Zertifikat. Der aktualisierte Treiber kann bei NVIDIA Geforce.com oder via GeForce Experience runtergeladen werden ( Release-Notes ).Zudem gibt es eine neue GeForce-Bundle-Aktion: Spieler, die eine GeForce-GTX-1080-Ti- oder GeForce GTX 1080-Grafikkarte, einen BattleBox-Desktop-PC oder einen bestimmten Laptop kaufen, erhalten The Crew 2 zum Verkaufsstart des Spiels dazu. Die Bundle-Aktion ( zur Webseite ) läuft von heute bis zum 3. Juli 2018 und "nur solange der Vorrat reicht".Darüber hinaus deutete Jensen Huang (Chef von NVIDIA) auf der Computex 2018 an, dass die nächste GeForce-Grafikkartengeneration noch auf sich warten lässt. Laut Gerüchten von PC Games Hardware "wolle Nvidia die ersten Spielergrafikkarten aus der Turing-Familie im August veröffentlichen. Während es wie gewohnt zunächst Referenzmodelle (Founders Editions) geben soll, könnten erste Custom-Designs im Rahmen der Gamescom präsentiert werden, die ihre Pforten vom 21. bis 25. August öffnen wird. Das vorläufige Topmodell werde die Geforce GTX 2080 beziehungsweise GTX 1180 mit GT104-GPU darstellen - über den Namen ist man sich noch uneins. Leistungsmäßig soll sich die GTX 2080/1180 rund 20 bis 30 Prozent vor der GTX 1080 Ti einordnen."