NVIDIA: "GeForce Gaming Celebration" im Zuge der gamescom 2018 - 4Players.de

NVIDIA hat die "GeForce Gaming Celebration" angekündigt, die im Zuge der gamescom 2018 stattfinden wird. Das Event findet am Montag (20. August 2018: 18:00 - 24:00 Uhr) sowie am Dienstag (21. August 2018: 10:00 - 17:00 Uhr) statt. Die "GeForce Gaming Celebration" ist für alle interessierten Spieler zugänglich. Karten (kostenlos) können hier bestellt werden. Den Event-Standort muss NVIDIA noch benennen."Auf dem Event erwarten dich exklusive Hands-On-Demos der neusten Games, coole Bühnenpräsentationen von den weltweitgrößten Spieleentwicklern und einige spektakuläre Überraschungen (...) [Es] gilt das 'first come, first served'-Prinzip. Also bereite dich vor, dass du mit deinen Freunden früh bei der Location bist, um PC-Demos der sehnlichst erwarteten Games noch vor Veröffentlichung in atemberaubender PC-Grafik zu spielen", schreibt der Veranstalter. Ansonsten wird man NVIDIA in Halle 10.1 auf dem Messegelände finden.