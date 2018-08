NVIDIA: GeForce Gaming Celebration findet im Palladium statt; noch Tickets für Dienstag verfügbar - 4Players.de

Nun steht auch der Veranstaltungsort fest: Die NVIDIA GeForce Gaming Celebration findet am Montag, 20. August (ab 18 Uhr) im Palladium in Köln statt (Schanzenstraße 36). Das Event, auf dem NVIDIA höchstwahrscheinlich die nächste Grafikkarten-Generation (GeForce GTX 1180 oder 2080 oder RTX) und weitere Kooperationen mit Spiele-Herstellern ankündigen dürfte, wird ebenfalls per Livestream übetragen. Der Livestream kann bei Twitch aufgerufen werden: twitch.tv/NVIDIA oder twitch.tv/NVIDIAGeforceDE (mit deutschem Kommentar).Darüber hinaus wird die GeForce Gaming Celebration im Palladium am Dienstag, 21. August (10.00 Uhr bis 17.00 Uhr) fortgesetzt. Laut NVIDIA können "die neuesten PC-Demos der sehnlichst erwarteten Games vor Veröffentlichung in atemberaubender PC-Grafik" vor Ort ausprobiert werden. Das Event ist kostenlos (Einlass ab 18 Jahren). Es sollen noch Plätze verfügbar sein. Eine Eintrittskarte erhält man bei Eventbrite "Auf dem Event erwarten dich exklusive Hands-On-Demos der neusten Games, coole Bühnenpräsentationen von den weltweitgrößten Spieleentwicklern und einige spektakuläre Überraschungen (...) [Es] gilt das 'first come, first served'-Prinzip", schreibt der Veranstalter. Ansonsten wird man NVIDIA in Halle 10.1 auf dem Messegelände finden.