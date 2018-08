NVIDIA: RTX 2080 Ti, RTX 2080 und RTX 2070: Drei Grafikkarten mit Echtzeit-Raytracing in Spielen angekündigt - 4Players.de

NVIDIA hat bei der GeForce Gaming Celebration in Köln drei neue Grafikkarten angekündigt: GeForce RTX 2080 Ti (1.259 Euro; 11 GB GDDR6 Speicher), GeForce RTX 2080 (849 Euro; 8 GB GDDR6 Speicher) und GeForce RTX 2070 (639 Euro; bereits ausverkauft; 8 GB GDDR6 Speicher); die Preise gelten jeweils für die Founder's Editionen von NVIDIA ( zur Webseite ). Die Grafikkarten auf Basis der neuen Turing-Architektur (zehn Jahre Entwicklungszeit) sollen deutlich schneller als ihre Vorgänger und zugleich leiser sein."Die GeForce RTX-Grafikkarten basieren auf der Turing-GPU-Architektur und der brandneuen RTX-Plattform. Diese liefern bis zu sechsmal so viel Leistung wie die Vorgängermodelle und bringen Echtzeit-Raytracing und künstliche Intelligenz in Spiele", schreibt NVIDIA."Lange Zeit als die definitive Lösung für realistische und naturgetreue Beleuchtung, Reflexionen und Schatten betrachtet, bietet Raytracing ein Maß an Realismus, das weit über das hinausgeht, was mit herkömmlichen Rendering-Techniken möglich ist. Das Echtzeit-Raytracing ersetzt einen Großteil der heute im Standard-Rendering verwendeten Techniken durch realistische optische Berechnungen, die das Verhalten des Lichts in der realen Welt nachbilden und lebensechte Bilder liefern. Raytracing wird seit Jahren eingesetzt, um lebensechte Welten in Filmen vorab zu rendern. Aber bisher war es rechnerisch zu anspruchsvoll, um für interaktives Echtzeit-Gaming, das schnelle Bildraten und niedrige Latenzzeiten erfordert, praktikabel zu sein", erklärt der Hersteller.Nach GTX geht es nun mit RTX weiter. RTX ist die Grafikplattform, die Echtzeit-Raytracing (Verfolgung von Lichtstrahlen), Rasterization (aktuelle Rendering-Technik), aufwändige Berechnungen und Maschinelles Lernen (Deep Learning) in Spielen ermöglicht bzw. kombiniert. Weitere Details zur Raytracing-Technologie RTX und der DirectX-Raytracing (DXR) API von Microsoft findet ihr hier Echtzeit-Raytracing in Spielen: "Raytracing ist die ultimative Lösung für naturgetreues Licht, Reflexionen und Schatten mit einem Grad an Realismus weit jenseits dessen, was mit herkömmlichen Rendering-Techniken möglich ist. Turing ist der erste Grafikprozessor, der Echtzeit-Raytracing bietet."Anschaunlich vorgestellt wird Raytracing im folgenden Battlefield-5-Trailer, in dem Reflexionen (zum Beispiel von Feuer) sichtbar sind, obwohl das Objekt, von dem das Licht ausgeht, aktuell gar nicht im Bild zu sehen ist. Mit Rasterization soll dies gar nicht möglich sein. Zugleich soll die Technik für wesentlich realistischere und weichere Schatten sorgen, was bei Shadow of the Tomb Raider demonstriert wird.Neuste KI-optimierte Grafik: "Künstliche Intelligenz ist die Grundlage für den größten technologischen Fortschritt der Geschichte und Turing bringt sie in die Computergrafik. Ausgestattet mit Tensor-Recheneinheiten, die über 100 TFLOPS KI-Rechenleistung liefern. Turing-GPUs führen leistungsstarke KI-Grafikalgorithmen in Echtzeit aus und erschaffen scharfe, klare, lebensechte Bilder und Spezialeffekte, wie sie nie zuvor möglich waren."Neue fortschrittliche Shading-Technologien: "Programmierbare Shader haben die moderne Grafik definiert. Turing-GPUs bieten neue, fortschrittliche Shading-Technologien, die mehr Leistung, Flexibilität und Effizienz bieten als je zuvor. Kombiniert mit GDDR6 - dem schnellsten Speicher der Welt - rast du mit dieser Leistung bei maximalen Einstellungswerten und unglaublich hohen Framerates durch jedes Spiel."Zu den Spielen, die RTX unterstützen werden, gehören Ark: Survival Evolved, Assetto Corsa Competizione, Atomic Heart, Battlefield 5, Control, Dauntless, In Death, Enlisted, Final Fantasy 15, The Forge Arena, Fractured Lands, Hitman 2, Justice, JK3, Mechwarrior 5: Mercenaries, Metro Exodus, PUBG, Remnant from the Ashes, Serious Sam 4: Planet Badass, Shadow of the Tomb Raider und We Happy Few.