NVIDIA: GeForce RTX 2070 ab heute im Handel - 4Players.de

Nach der nVidia GeForce RTX 2080 und der RTX 2080 Ti ist nun auch die kleinere Variante, die nVidia GeForce RTX 2070, ab heute im Handel erhältlich. Hardware-Partner von nVidia bieten erste Modelle ab einem Preis von 519 Euro (UVP) an. Die Founders Edition direkt von nVidia kostet 629 Euro.Die RTX 2070 bietet wie ihre großen Schwestern die hardwareseitige Beschleunigung der Berechnung von Raytracing (in Echtzeit). Darüber hinaus wird Deep Learning Super Sampling (DLSS) unterstützt, eine intelligente Technologie zur Kantenglättung (Anti-Aliasing), die Deep Learning und Künstliche Intelligenz nutzt, um ein qualitativ besseres Bild zu erzeugen. Allerdings gibt es bisher nur sehr wenige Spiele, die die Funktionen überhaupt unterstützen.Die PC Games Hardware hat eine RTX-2070-Grafikkarte von MSI getestet ( zum Bericht ). Auszug aus ihrem Fazit: "Das uns von MSI für diesen Test zur Verfügung gestellte Modell der RTX 2070 schlägt sich in unseren Benchmarks gut und das Preis-Leistungsverhältnis der Grafikkarte wirkt attraktiv - die Leistung liegt gar etwas über der übertakteten GTX 1080, die zudem etwas teurer ausfällt. In einigen, insbesondere jüngeren Titeln kann sich die RTX 2070 auch komfortabel von der GTX 1080 absetzen, in Wolfenstein 2 kommt sie in Full HD und WQHD gar nahe an die GTX 1080 Ti heran. Allerdings dokumentiert Wolfenstein 2 auch, dass die RTX 2070 nur über 8 GiByte Speicher verfügt, dieser geht der Karte in Bethesdas Shooter in Ultra HD dann auch aus; einzig die mit 11 GiByte ausgestattete GTX 1080 Ti verfügt über genügend Reserven. Doch liegt das Wohlfühl-Performance-Bild der RTX 2070 auch eher im WQHD-Bereich und für diesen sind auch die verbauten 8 GiByte (noch) ausreichend."