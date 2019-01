NVIDIA: GeForce RTX 2060, RTX-Grafikchips für Notebooks und weitere DLSS-Unterstützungen angekündigt - 4Players.de

Bei der CES 2019 hat nVidia die GeForce RTX 2060, RTX-Grafikchips für Notebooks und einige Spiele, die bestimmte nVidia-Techniken nutzen werden, angekündigt Die Grafikkarte GeForce RTX 2060 wird 369,00 Euro kosten und ab dem 15. Januar 2019 weltweit verfügbar sein. Laut nVidia soll die Grafikkarte ca. 60 Prozent schneller als die GeForce GTX 1060 sein (aufgrund von 23 Benchmarks mit Spielen auf 2560x1440) und auch eine GeForce GTX 1070 Ti schlagen können. Battlefield 5 soll mit Raytracing mit 60 Bildern pro Sekunde laufen. Die RTX 2060 hat 6 GB GDDR6-Videospeicher, 1920 CUDA-Recheneinheiten und 240 Tensor Cores.Darüber hinaus sollen Ende Januar 2019 über 40 neue Laptop-Modelle in über 100 unterschiedlichen Konfigurationen mit RTX-Grafikprozessoren von RTX 2080 über RTX 2070 bis zur RTX 2060 in den Handel kommen . 17 Modelle sollen ebenfalls Max-Q (flach, schnell, leise) bieten.Last but not least wurde angekündigt, dass Battlefield 5 demnächst DLSS (Deep Learning Super Sampling; Anti-Aliasing-Modus) unterstützen wird. Auch Anthem - ebenfalls von Electronic Arts - wird DLSS unterstützen. Zudem wurde ein Spiele-Bundle für Käufer der GeForce RTX 2060 (Desktop-PC) mit Battlefield 5 oder Anthem in Aussicht gestellt. Diese Bundle-Aktion soll in den meisten Regionen der Welt verfügbar sein.